CIRCUITO INDIVIDUAL

La primera de las tres fases de la BESF Cup en solitario ha llegado a su fin, con 32 jugadores restantes de los 128 iniciales que compitieron en la 1ª fase. A lo largo de esta primera fase, hemos visto emocionantes enfrentamientos entre algunos de los mejores jugadores de Clash Royale de Europa. Sosaa fue capaz de asegurarse el primer puesto en las dos últimas Jornadas, mientras que Furkan Arabacı y Lego concluyeron el resto del top 3.



La segunda fase es un Round Robin doble con los 32 mejores jugadores de la fase 1, divididos en 8 grupos, que competirán entre sí en duelos 1c1. Los 2 mejores jugadores de cada grupo avanzarán, haciendo un total de 16 jugadores que pasarán a la siguiente fase.

La segunda fase incluirá jornadas de partidos todos los martes y jueves, del 30 de mayo al 18 de junio.

Si quieres consultar los grupos de la 2ª fase del circuito individual, haz clic aquí.



CIRCUITO POR EQUIPOS

La quinta jornada de la competición por equipos se disputó la semana pasada, y estos son los resultados de los grupos A a D.

Grupo A

TrailBlazEsports (2-0) Les 5 Pilliers

French Swat B (2-0) Mystic XDiablos

Hog Riders <3 Squid Pit (2-1) French Swat

Deadly Warfare (2-0) The Ricefields 2

Grupo B

Familia Remi (2-0) ExAnimo Francia

Hog Riders II (2-0) Extraños

SK Calalas (2-1) Les Chevaliers

Hog Riders III (2-1) Team Random

Grupo C

ITWDE ITS FINE (2-0) Bangers

Olimpo Squad (2-0) Appel Esports

Baguettes Esports (2-0) SeaM

French Swat C (2-1) Inory Esports

Grupo D

Osos (2-0) Käfer Esports

Tier 1 (2-0) Gambling's Team

Pluizers Esports (2-1) FTF Odin

Hell's Top Legion (2-0) The Impact Gaming

La carrera por una plaza en la 2ª fase de la BESF Cup -circuito por equipos- se está poniendo más emocionante a medida que nos acercamos al final de la 1ª fase. Puedes hacer clic aquí para consultar la tabla de clasificaciones de cada grupo.