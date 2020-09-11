클랜전 2의 2주차 리버 레이스에 참여하세요! 로얄 패스 10단계에서 무료 타워 스킨도 얻을 수 있습니다!
시즌 15 보상
크라운을 모아 로얄 패스 보상을 잠금 해제하세요!
잠금 해제할 수 있는 보상 70개
로얄 패스 보상 티어 35개
무료 보상 티어 35개
한정판 꾸미기 아이템
콜로세움 타워 스킨
전용 고블린 이모티콘
무료 클랜 보트 요새 타워 스킨
한번 잠금 해제하면 계속 사용할 수 있으나, 시즌 15에서만 획득할 수 있습니다!
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신규 아레나에서 승리를 향해 항해하세요!
挑戰者們，大家好！
5月月度決賽將於今晚再度拉開戰幕！8位頂尖選手齊聚一堂準備好大展身手，爭奪黃金門票與豐富獎金！
5月13日至14日22點，Xiake頻道精彩直播！了解最新Meta牌組，並觀看選手精湛操作！
賽制說明
月度決賽為雙敗淘汰制，每場對決採決鬥模式以3局2勝決定勝負，而於決鬥模式中每套牌組的卡牌不可重複。
第1天進行8場比賽：4場半準決賽、2場準決賽以及2場敗者組半準決賽。第2天則進行最多7場比賽：2場敗者組第二輪比賽、1場勝者組決賽、1場敗者組第三輪比賽、1場敗者組決賽、1場總決賽，如果敗者組第1名在總決賽中獲勝，雙方需要加賽1場。
若選手於先前月度決賽已取得黃金門票，又於本月拿到第一名，則黃金門票將順延給第二名。
大家最熟悉的MOHAMED LIGHT與MUGI再度雙雙晉級月度決賽，還有近期有不錯表現的PEDROTM、FAUST，以及今年首度進到月度決賽的HUGOCRV2、ADRIEL、LORD SEB、SOSAA都蓄勢待發。
繼LIGHT和PANDORA後，第3張前往全球總決賽的黃金門票屬於誰？
第1天首輪4場對決，首場由MOHAMED LIGHT遇上首次來到月度決賽的LORD SEB，會是已拿到黃金門票的LIGHT繼續挺進？還是LORD SEB能一鳴驚人，讓世界觀眾們都記住他？讓我們拭目以待！
第2場則由MUGI遇上的ADRIEL，前者參賽經驗豐富，更拿過全球總冠軍，而後者仍在累積經驗，會是MUGI不負重望的挺進下一輪？還是ADRIEL已想好對策將脫穎而出？
第3場由PEDROTM迎戰HUGOCRV2，前者在3月月度決賽中拿到第6的成績，而後者則是今年度首度闖進月度決賽，誰能完美展現自己的實力，旗開得勝？
第4場與第3場有些類似，FAUST在2月月度決賽晉級至8強，而SOSSA雖然參加過海內外大小賽事，但尚未參加過月度決賽，究竟哪方會獲得勝利女神的青睞？
獎金分配