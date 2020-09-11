第1天首輪4場對決，首場由MOHAMED LIGHT遇上首次來到月度決賽的LORD SEB，會是已拿到黃金門票的LIGHT繼續挺進？還是LORD SEB能一鳴驚人，讓世界觀眾們都記住他？讓我們拭目以待！

第2場則由MUGI遇上的ADRIEL，前者參賽經驗豐富，更拿過全球總冠軍，而後者仍在累積經驗，會是MUGI不負重望的挺進下一輪？還是ADRIEL已想好對策將脫穎而出？



第3場由PEDROTM迎戰HUGOCRV2，前者在3月月度決賽中拿到第6的成績，而後者則是今年度首度闖進月度決賽，誰能完美展現自己的實力，旗開得勝？



第4場與第3場有些類似，FAUST在2月月度決賽晉級至8強，而SOSSA雖然參加過海內外大小賽事，但尚未參加過月度決賽，究竟哪方會獲得勝利女神的青睞？

