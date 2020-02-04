首先还是国内方面。知名石头人玩家高老师本赛季状态神勇，一波冲刺将杯数升至8527杯后不仅锁定CN地区的“状元”，个人也刷新了生涯最高杯数；第二名依旧是我们熟悉的力量哥，CN头牌以8432的高杯数杀入天梯前50，近期状态可见一斑。探花位置则花落小天才Auk，前中国赛区MVP以8313的高分刷新自己天梯最高杯数。紧接着， Higher（130位）、单王（264位）、门神（362位）和Cooper（469位）五位选手也顺利晋级。但除了以上熟悉的面孔，本月CN CR还迎来了两位老面孔，一位是上月刚刚晋级，本月背靠背杀入千强的前LGD双子星之一喜羊弟（140位），而另一位，则是暌违CRL赛场半年的四载老将——墨染无忌（444位）！有了老朋友的加入，本次CN军团的实力再次得到提升，也让我们对月度决赛有了更多的期待！