七月流火，决战将至。随着时间进入下半年，CRL 2021赛年也迎来了最后的两次决战。8月2日，第七赛季天梯竞速正式结算，也标志着参与第七赛季月度资格赛的选手名单尘埃落定。而在月度资格赛开打之前，我们照例看看这一次千强名单中有哪些熟悉面孔吧~
首先还是国内方面。知名石头人玩家高老师本赛季状态神勇，一波冲刺将杯数升至8527杯后不仅锁定CN地区的“状元”，个人也刷新了生涯最高杯数；第二名依旧是我们熟悉的力量哥，CN头牌以8432的高杯数杀入天梯前50，近期状态可见一斑。探花位置则花落小天才Auk，前中国赛区MVP以8313的高分刷新自己天梯最高杯数。紧接着， Higher（130位）、单王（264位）、门神（362位）和Cooper（469位）五位选手也顺利晋级。但除了以上熟悉的面孔，本月CN CR还迎来了两位老面孔，一位是上月刚刚晋级，本月背靠背杀入千强的前LGD双子星之一喜羊弟（140位），而另一位，则是暌违CRL赛场半年的四载老将——墨染无忌（444位）！有了老朋友的加入，本次CN军团的实力再次得到提升，也让我们对月度决赛有了更多的期待！
まずは、翌週以降行われる「スターピラミッド」のシードを決める戦いの試合形式はこちら。
⚔DAY 1： シングルラウンドロビン形式 (BO1)
当然除了职业选手外，Angel悦悦、GGYi、画眼线的狗、渣渣希这些民间大神们也凭借稳定的发挥顺利晋级，他们将共同向月度决赛的席位发起冲击，就让我们一起为他们加油吧！
接下来我们再来看看国外方面。本月前三甲，德国大神Kafer Hubi异军突起，以8642个人最高分的成绩拿下状元秀，而这也是这位天梯大佬生涯首次登顶；第二名同样是来自德国的Asuna大神，8606分、天梯第二名同样是这位德国老将生涯最好纪录；第三名则是被来自以色列的黑马Asaf摘得，查看其过往经历，似乎是位刚刚涌现的天才新秀；此外，天梯前十中还有Mugi、Light、Pandora等我们熟悉的天梯怪物，他们用稳定的发挥展示着自己对于天梯的强大统治力。
DAY 1では、スタープレイヤー10名が2つのグループに分かれ、シングルラウンドロビン形式（全プレイヤーが1回ずつ対戦する総当たり戦）で戦い、その結果がDAY 2のスターピラミッドのシード順位に反映されます。
⚔DAY 2：ピラミッド決定戦
DAY 2では「スターピラミッド」にそって下段から上段へと対戦し、全9回のマッチを行います。
マッチ終了後、下位のプレイヤーが勝利した場合は、勝者と敗者の位置が入れ替わり、そのまま勝利したプレイヤーは次の対戦相手とのマッチに進みます。
決勝戦を除き、全マッチBO3形式で行われ、決勝戦のみB05形式で行われます。
DAY 1の順位が高ければ、DAY 2の試合数数が少なくなります。
次日賽程，十大天王按照前一天的排名自下而上展開對決，即前一天兩個小組第1名將直達金字塔第4層，小組第2名鎮守在第3層，小組第3名位於第2層，兩組第4、第5名則將在第1層率先進行較量。每輪勝者可以繼續向上挑戰，敗者則留在原地，總共9場比賽後決出最後的冠軍。除了冠亞軍決賽為Bo5外其他場次均為Bo3。