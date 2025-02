O nome raia-manta vem do espanhol, pois elas parecem uma coberta, ou manta, em formato de diamante e com barbatanas peitorais triangulares. Por se alimentarem por filtragem, elas ajudam a regular a população de plâncton e ajudam a manter a saúde de recifes de coral por criarem ligações entre as águas rasas e as zonas profundas do oceano, o que promove o ciclo de nutrientes entre os ecossistemas.



