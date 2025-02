No Modo Gerador, uma carta vai ser gerada atrás da torre do rei de ambos os jogadores e vai avançar para a torre do rei inimiga.

Portanto, é preciso pensar em como eliminar a unidade gerada para o oponente e também em como tirar o melhor proveito da sua própria unidade.

A carta gerada estará em seu controle, então escolha bem!