Oi, Cauê! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Oi pessoal! Meu nome é Cauê tenho 33 anos e sou de São José do Rio Preto, Brasil.

Sou Youtuber e tenho um canal focado inteiramente em Clash Royale, mas jogo os games da Supercell desde o Clash of Clans.





Há quanto tempo você cria conteúdo e faz transmissões?

Crio conteúdos há praticamente 5 anos e meio no YouTube, mas comecei com transmissões ao vivo pela Twitch.

O mais engraçado é que comecei tudo isso por incentivo de um amigo meu, que assim como eu também sempre gostou de jogos.





Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?



7.310 troféus.

Nessa época fui desafiado por um grande amigo e Youtuber (Artube), para descobrir quem chegaria mais longe em troféus na temporada.

Nada como um incentivo paga pegar troféus rs.





Qual é a sua carta preferida atualmente e porquê?

É muito engraçado, sempre que me fazem essa pergunta respondo que tenho duas cartas, uma que gosto bastante de usar e outra que gosto muito pela aparência.

Minha carta preferida sempre foi o Bebê Dragão e junto o Dragão Elétrico, agora quando se fala em favoritismo por utilização escolho o Cemitério.





Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash Royale?

Clash Royale de forma geral mudou minha vida e sempre vai fazer parte de minha trajetória de vida então fica difícil escolher apenas um momento.

Mas tenho meu primeiro evento como gamer na cabeça (BGS) no qual foi onde minha ficha realmente caiu do que estava acontecendo, tive muito contato com os fãs, reconhecimento, e ali tudo começou a realmente mudar, além de conhecer outros gigantes do mundo do Clash.





Você tem dicas ou conselhos para os jogadores ?

Se você quer subir troféus dentro do jogo, reveja suas partidas (principalmente as que você perdeu) pode parecer besteira, mas isso vai fazer você ter uma visão diferente dos acontecimentos sem a pressão da partida acontecendo no momento.





Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

O vídeo que mais gosto do meu canal é "como matar mega cavaleiro com apenas 2 de elixir" vídeo no qual passo várias dicas para os jogadores defenderem de maneira barata o mega cavaleiro.

Agora os mais divertidos eram os de desafios que gravava com outros Youtubers de Clash!