Oi, Allan! Você pode se apresentar um pouco para os jogadores?

Me chamo Allan Franzotti, tenho 29 anos e sou de São Paulo. Jogo Clash Royale desde o beta do jogo, em 2016.



Há quanto tempo você cria conteúdo e faz transmissões?

Iniciei a criação de conteúdo em 2019 e atualmente faço lives na Twitch de segunda a sexta-feira, sempre às 20h.



O que você mais gosta no Clash Royale?

O que mais me atrai no Clash Royale é sua jogabilidade única. Não existe nenhum outro jogo com a mesma mecânica do CR, e por isso foi amor à primeira vista.



Qual é a sua carta favorita para jogar e por quê?

Atualmente, o Rei Esqueleto. Ele tem uma estética muito legal, além de ser poderoso.



Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash Royale?

As melhores lembranças que tenho são de quando fui técnico: Seleção Brasileira, onde fui Bi campeão mundial; Pain Gaming, 4º lugar na CRL West e 4º lugar da CRL Worlds; e Vivo Keyd, campeão na CRL e Vice da CRL Worlds.



Alguma dica ou conselho para os jogadores?

Não tiltem! Aproveitem o jogo.

Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Gosto bastante desse aqui.