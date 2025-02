Alô, Bielvinis! Você pode se apresentar um pouco para os jogadores?

Me chamo Gabriel Vinicius, mais conhecido como Bielvinis. Tenho 19 anos e sou de São José dos Campos, São Paulo.

Quando você começou a jogar CR?



Eu comecei a jogar Clash Royale após o lançamento mundial, quando teve a divulgação dentro do Clash of Clans, e desde então parei de jogar Clash of Clans e me dediquei apenas ao Clash Royale. A melhor lembrança é de quando ganhei a primeira Lendária em um Baú Lendário. Esperei para abrir com os amigos da escola, pois fui o primeiro, e todos me zoaram por ganhar o Dragão Infernal kkkkkk

Há quanto tempo você cria conteúdo de Clash Royale? Qual é a sua melhor lembrança?



Eu crio conteúdo de Clash Royale tem 2 anos, desde Setembro/Outubro de 2020, quando fiz minha primeira live pelo celular, e faço vídeos diários desde Janeiro/Fevereiro de 2022. A melhor lembrança foi quando cheguei aos 10 mil inscritos, onde teve torneio especial para os inscritos. Teve até bolo de comemoração kkkkkk

O que você mais gosta no Clash Royale?



O que mais gosto no Clash Royale é a dinâmica de você poder montar diversos Decks e estar batalhando ao mesmo tempo contra o seu adversário, um modo ao vivo, contra qualquer um do planeta. Acho isso irado pois é muito difícil um jogo ter isso.

Qual é a sua Carta favorita para jogar e por quê?



A minha carta favorita é o Mineiro. Desde sempre jogo com ele e acho muito versátil, podendo colocar em qualquer lugar da Arena.

Alguma dica ou conselho para os jogadores?



Para aqueles que estão começando, recomendo focarem em upar um Deck só, pois isso ajudará muito lá na frente. Para aqueles que buscam evoluir no geral, recomendo muito aprenderem a contar o Elixir do adversário, rotação e tudo. Vocês vão-se sentir um mágico depois disso kkkkkkk

Qual o Deck ou vídeo/live favorita que você fez?



Tenho várias lives e vídeos favoritos, mas vou ficar com a mais recente, maratona de 9 horinhas de live. E o meu Deck favorito atualmente é o de Gigante Real com Monge.