Oi, Bruno! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Oi pessoal, me chamo Bruno, mais conhecido como Smoke no Clash Royale. Comecei a jogar Clash Royale logo após seu lançamento no ano de 2016 e ainda jogo atualmente.







Há quanto tempo você cria conteúdo e faz transmissões?

Eu faço criação de vídeos há 5 anos, no final de 2016, desde que criei o canal Youtube voltado para o Clash Royale e atualmente me dedico aos jogos da Supercell.

Quando postei o primeiro vídeo da tão conhecida série "noob fazendo noobices". É até engraçado lembrar, pois não imaginava que o vídeo iria viralizar na comunidade do Clash Royale. Alguns dias após a postagem, haviam centenas de jogadores pedindo para trazer mais conteúdo e foi assim que o canal Sobrenaturais foi crescendo.





O que você mais gosta no Clash Royale?

O que mais gosto no Clash Royale são as amizades que fiz. Conheci muitos jogadores e inscritos do canal, alguns até fazem parte do meu Clã desde a época que foi criado (2016).





Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?

O máximo que alcancei foram 7004 troféus.

Lembro que consegui jogando de X-Besta contra um deck de Cemitério e tinham várias pessoas do meu Clã assistindo e dando apoio para bater o recorde.





Qual é a sua carta preferida atualmente e porquê



Quando tento subir troféus, a minha carta preferida é a X-Besta.

Normalmente jogo melhor com decks de X-Besta. Mas se eu quero me divertir, eu fico com a Sparky. Ela ficou conhecida no meu canal como a "Queridinha do Clash Royale", nada melhor que vê-la fazendo uma limpeza na arena rs.

Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash Royale?

Existem muitas lembranças que eu queria destacar, mas citando apenas uma eu destaco quando alcancei a marca de 100mil inscritos no Youtube. Como eu faço criação de conteúdo apenas editando cenas engraçadas do jogo, eu não imaginava que conseguiria alcançar tantas pessoas. Hoje graças a comunidade do Clash Royale, estamos rumo a meio milhão de inscritos.





Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Eu gosto muito dos vídeos que faço da série "noob fazendo noobice", no meu canal tem mais de 100 episódios divertidos.

Mas há cerca de um ano, criei uma nova série chamada "DECKS MALUCOS QUE DERAM CERTO NO CLASH ROYALE" em que o foco são os decks diferentes que jogadores level máximo utilizam.

O primeiro vídeo que postei dessa série alcançou mais de meio milhão de vizualizações, e muitos comentários positivos para gravar mais conteúdo desse tipo.