Oi, Decow! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Fala Pessoal! Sou o Decow, tenho 30 anos de idade, sou de Americana-SP e comecei a jogar o CR no lançamento em 2016.





Há quanto tempo você cria conteúdo e faz transmissões?

Logo depois de 1 mês do lançamento mundial já criei meu canal no Youtube para postar vídeos e no mesmo ano também as streams na Twitch.





O que você mais gosta no Clash Royale?

Pra mim a melhor parte do CR é o competitivo, a combinação de trabalho duro com o controle do nervosismo quando mais importa. Poder acompanhar o nascimento de um novo campeão é demais!



Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?

Meu recorde de troféus é 7453 e subindo a cada temporada! Depois de bastante tempo voltamos a dificultar a vida dos pro players lá de cima.



Qual é a sua carta preferida atualmente e porquê?

Hoje minha carta favorita é a domadora, muito pela sua versatilidade tanto na defesa terrestre/aérea quanto num ataque no tempo certo.



Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash Royale?

Minha melhor lembrança é narrar o mundial de 2019 ao vivo em Los Angeles, pude gritar para milhares de pessoas na platéia: 1 DE VIDAAAAAAAAAAA



Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Meu vídeo favorito do canal é o de quando fui campeão internacional lá em Portugal, confere aí!