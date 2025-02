Oi oi , Garotas! Vocês podem se apresentar um pouco para os jogadores?

Somos Marcinha (Márcia Beatriz), de São Paulo - SP, e Guerreira (Nádia Regina), da terra do churrasco: Rio Grande do Sul. Temos 33 anos, com coluna de 70.

Há quanto tempo vocês criam conteúdo e fazem transmissões?

Começamos o nosso projeto (Garotas No Controle) no final de 2018.

O que vocês mais gostam no Clash Royale?

Marcinha: Passar aquele nervosinho saudável 🤭



Guerreira: O fato de ser um jogo imprevisível, com inúmeras possibilidades de decks, onde nem sempre o melhor vence (tem as variáveis de deck counter, estratégia, etc).



Qual é a sua carta favorita de vocês para jogar e porquê?

Marcinha: Gosto da Máquina Voadora pois é um excelente suporte e sempre dá aquele hitzinho salvador na torre inimiga pra decidir a partida.



Guerreira: Curto o Golem que é pra combinar com o meu coração de pedra.

Quais as melhores lembrança no Clash Royale?

Com certeza as amizades que fomos construindo ao longo de todos esses anos jogando Clash, tempos de calls até de madrugada... A galera dos nossos clãs, quando ganhamos nossa primeira carta lendária, os inscritos do nosso canal, sempre incentivando a gente... São muitas coisas maravilhosas para lembrar!

Alguma dica ou conselho para os jogadores?

Joguem com decks que gostem e deem prioridades para maximizar primeiro as cartas que mais usam e que encaixem em outros decks e são versáteis (geralmente as cartas de suporte).