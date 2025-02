Oi Kennedy, você pode se apresentar para os nossos jogadores?



Olá pessoal! Meu nome é Kennedy Keven, tenho 18 anos, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte!

Quando você começou a jogar CR?

Eu tive "dois inícios" no Clash Royale. Da primeira vez comecei através da notificação no Clash of Clans sobre o lançamento do jogo (Clash Royale) logo no primeiro dia. Porém, à primeira vista eu não gostei do jogo, e continuei com meu foco principal no "CoC". Nisto se passaram alguns meses, e vi o jogo super em alta no final de 2016 para início de 2017, com todos os meus amigos jogando... Foi aí que resolvi instalar o jogo novamente e dar uma "Nova Chance" pro jogo, e nunca mais parei de jogar desde então!

Há quanto tempo você cria conteúdo de Clash Royale?

Comecei a criar conteúdo de forma mais frequente a partir do 1º de Abril de 2020!

O que você mais gosta no Clash Royale?

O que eu acho mais interessante no Clash Royale, é toda sua estratégia sobre “DECKS META GAMING”, onde um pode counterar o outro, as suas batalhas em tempo real, e a habilidade no jogo ao mais alto nível que você pode desempenhar ao longo do tempo.

Qual é a sua carta favorita para jogar e porquê?



A carta que eu mais gosto é o Pescador, por sua função única e diferenciada de qualquer outra carta do jogo, você pode realizar muitas “pro tips” com ele, desde uma ativação de torre do rei, mudar as cartas pro outro lado da arena, além do seu belo suporte pra cartas específicas no ataque.

E minha carta favorita é o Golem (zoeira kkkkk). A minha carta favorita atual é os esqueletos, pelo fato do seu baixo custo de elixir. Ele não só serve como uma carta de ciclo, como é também eficaz quando o assunto é distração! Dependendo da situação você pode até puxar cartas pro outro lado da arena com ele, e até mesmo fazer ativação de torre do rei, e tudo isso por APENAS 1 DE ELIXIR!

Qual a sua melhor lembrança no Clash Royale?

É difícil escolher apenas uma... Tenho 3 lembranças onde a sensação foi indescritível. Duas delas foi quando me tornei o melhor nível 10, e nível 11 do mundo. Sendo no nível 10 o primeiro jogador do mundo a alcançar os 6600 troféus (6617 quantia exata), quebrando todas as barreiras, e no nível 11 o segundo jogador do mundo a alcançar os 7000, ficando no top 1 com 7035 troféus. A última lembrança, essa já mais recente, foi quando eu consegui chegar no TOP 1 GLOBAL pela primeira vez, foi uma emoção inexplicável!

Alguma dica ou conselho para os jogadores?

A dica que eu deixo para os jogadores, é relacionado a todos que querem se tornar um jogador de alto nível. Em primeiro lugar tenha em mente que teoria é tão importante quanto a prática, veja seus replays e identifique seus erros para não os cometer novamente, saiba o que cada carta faz, e extraia o melhor valor delas com posicionamentos precisos, seja ágil, e utilize as melhores estratégias do jogo, ou seja, os “Decks Meta Gaming”.



Qual o seu Deck favorito do momento?

Meu deck favorito são versões de Decks do Gigante Real!

Qual é o seu Código de Criador?



Se você quer ter sorte em sua próxima partida, utilize meu Código de Criador: KCLASH

Qual o número de Troféus mais alto que você alcançou?

Meu recorde de troféus é 8525!

Se você tem um objetivo, foque nele, não deixe ninguém dizer que você não é capaz, e se disserem, que isso sirva de combustível pra você provar acima de tudo, pra si mesmo, que você é capaz!

Você pode compartilhar as novas ideias para o seu projeto em que está trabalhando?

Tenho como ideia desenvolver um curso de Clash Royale para ensinar jogadores iniciantes, e até intermediários a se tornarem jogadores de mais alto nível, e dominar completamente todo o mecanismo do jogo!