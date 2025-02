Alou, Nery! Você pode se apresentar um pouco para os jogadores?

Meu nome é Cristiano Assis Nery, mais conhecido como Nery. Comecei minha vida nos games no Atari 2600 nos anos 80. Não sou velho, sou experiente 😉

Nasci em 20 de junho de 1980, no interior de São Paulo.



Já fiz de tudo um pouco nessa vida. Já trabalhei organizando baralho em uma fábrica de cartas, já fui garçom e também trabalhei na indústria alimentícia fabricando creme para chantilly. Já fui metalúrgico em uma fábrica de meias e também fabricando placas de circuito impresso (essas plaquinhas verdes que vão dentro do seu computador, celular, eletrônicos em geral). Por 10 anos trabalhei com telecomunicações! Não fui atendente de call center, mentira, fui sim por um tempo, depois supervisor de infraestrutura de TI. Cansei de tudo isso e virei youtuber em setembro de 2014.







Há quanto tempo você cria conteúdo e faz transmissões?

Comecei meu canal com o jogo que mais jogava na época, Clash of Clans. Comecei no Clash of Clans em 2012, no ano de seu lançamento.



Em 2016 fui o primeiro youtuber brasileiro a publicar um vídeo jogando o mais novo lançamento beta da Supercell, o nosso amado Clash Royale.







O que você mais gosta no Clash Royale?

Uma dica para vida?

Nunca desista daquilo que você acredita! Eu acreditei no potencial do Clash Royale desde a primeira vez que joguei.

Fiquei maravilhado e nunca mais parei de gravar.







Qual é a sua carta favorita para jogar e porquê?

Amo as cartas com habilidades diferentes, como o Lenhador e o Dragão Elétrico. No momento a minha predileta é o Cavaleiro Dourado.





Qual é a sua melhor lembrança no Clash Royale?

Quando o jogo foi lançado mundialmente em março de 2016, eu fui de 50 mil inscritos para 700 mil inscritos em um piscar de olhos. Meu 1 milhão veio logo depois.

Por que? Porque eu não desisti!







Qual o seu vídeo favorito até o momento?





Tenho 2 vídeos prediletos! O vídeo que conquistou minha parceria com a Supercell – mas a história por trás fica para o livro que estou escrevendo! – e o vídeo em que joguei pela primeira vez meu próprio desafio dentro do jogo.