Nada melhor que uma boa competição natalina para aquecer as arenas!



Ah, o Clashmas! O momento perfeito para nos reunirmos (mesmo que virtualmente) com aqueles que gostamos e talvez com quem não gostamos tanto assim também. Mas, o importante é competir, não é mesmo? Por isso, não poderíamos deixar uma data tão significativa passar em branco.

Nessa live especial, você terá a chance de retirar seu nome da lista das crianças desobedientes do bom velhinho e garantir mais presentes. Como? Bem, aqui o que será levado em conta serão suas habilidades nas arenas! Mas, claro que ser bom e se comportar, também é muito importante.