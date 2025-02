Um excêntrico Emotozoologista costuma carregar uma maleta cheia de Emotes mágicos e peculiares que coleta durante suas viagens pelas arenas do universo Clash. Porém, após um tropeço em um pedra, a maleta caiu de suas mãos e com a força da pancada afrouxou as fechaduras, assim alguns dos Emotes fugiram. Coube a vocês usarem as melhores habilidades e estratégias para capturá-los de novo e garantir que não façam nenhum estrago pelas arenas!