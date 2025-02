Vocês poderiam adicionar um botão de "Jogar de novo" para o modo amigável de estratégia tripla e os restantes modos de jogo? u/Heinzditlav



Essa é uma ideia bem legal! Obrigado!



Alguma vez seremos capazes de dividir cartas curinga entre as cartas em vez de usá-los todos em uma só carta? u/pooperman720



Não, não estamos planejando adicionar essa opção.



Eu amo o modo de Estratégia. Existe alguma maneira de ter um modo de Estratégia 1x1 permanentemente disponível? u/pinkpetalstay



Quando adicionamos um monte de modos de jogo com a atualização de junho de 2021, decidimos adicionar o modo de Estratégia triplo em vez do modo de Estratégia normal, com base no feedback da comunidade de que o modo de Estratégia Triplo era mais estratégico e justo.



Mas há também, aparentemente, uma demanda para o modo normal, uma vez que este comentário voltou várias vezes nas perguntas! Veremos com a equipe se podemos adicioná-lo à lista :)



Eu gostaria de poder organizar ou reorganizar a ordem dos emotes na minha coleção de emotes. Ou, ao invés disso, apenas ter 16 dos meus emotes favoritos na primeira página. Vocês consideram adicionar esse recurso em uma futura atualização de QV? u/frozen_oijoij



Sim, isso é algo que definitivamente queremos fazer. Isso... e muito mais.



Será que algum dia vamos ter uma loja de Guerra de Clãs onde poderemos comprar itens mágicos com as recompensas que ganhamos de guerras clã? u/lanerusher



Essa poderia ser uma das melhorias para os Clãs e as Guerras de Clãs no futuro! Obrigado pela sugestão!



A equipe já considerou trazer de volta missões? u/Tanplayzfn



Trazer de volta as missões como eram: não.



Um sistema de quests: sim, isso é algo que discutimos e estamos considerando.



Já pensaram em adicionar enquetes ao chat do clã? u/zeebrasauce



Poderia ser algo legal! Obrigado :)



Quais são seus pensamentos sobre ter uma carta banida na progressão normal a cada temporada? u/Chr15_8311



Ter uma carta banida globalmente por uma temporada inteira não é ótimo. Como jogador, eu ficaria muito infeliz se uma carta que eu amo jogar, que é central para o meu baralho, e no qual eu gastei tempo para atualizar ser impossível de jogar por uma temporada inteira.



Mas discutimos algumas ideias e modos de jogo onde um sistema de proibição poderia ser implementado, mas não para o modo de progressão normal.



Podemos ter o Elixir Infinito como um modo de jogo permanente? Muitas pessoas têm perguntado isso por um tempo. u/Timely_performer9796



Não há nenhum plano para torná-lo permanente, não. Você pode jogar o modo em batalhas amigáveis, e ele vai continuar a aparecer em outros Modos de Diversão.



Vocês podem colocar um limite de nível 11 no modo de treino de deck 1x1 para tornar mais fácil praticar decks que não temos boas cartas de nível? u/empty_dinosaur



Mais uma vez, isso é algo que discutimos com regularidade. Ainda essa semana fizemos isso!



Existem duas opções de escolha:



- Manter o modo Confronto 1x1 como um Modo de Diversão, onde você poderá ganhar Ouro e Baús, mas com os seus próprios níveis de coleção de cartas. Isso pode fornecer alguma liberação da progressão, assim como um lugar para jogar sem o estresse de perder Troféus, enquanto ainda é capaz de obter recompensas e progressos no jogo.



- Torná-lo um verdadeiro modo de prática, onde você pode jogar com todas as cartas no nível 11, mas sem obter recompensas.



Por agora, as duas opções estão sendo discutidas entre a equipe, há prós e contras para ambos, e nós muito provavelmente revisitaremos o modo no futuro.



Com que frequência aceitam sugestões da comunidade? u/Annoyingduck13264



Discutimos todas elas e tentamos adicioná-las quando podemos. A atualização de Julho de 2021 estava cheia de pedidos/sugestões da comunidade (caixas de ouro, funcionalidade de rebobinagem, mais slots de deck, etc.).



Quando se trata de adicionar sugestões da Comunidade ao jogo, estamos sempre tentando nos fazer essas perguntas:



1. Quais são as motivações dos jogadores por trás do pedido - o que eles querem alcançar?



2. A aplicação é óbvia e/ou existem considerações para a tornar compatível com outras características?



3. A coisa específica que está a ser pedida é a melhor maneira de atingir esse objetivo, ou podemos satisfazer com confiança a necessidade com algo que se encaixe melhor ou que acrescente mais valor?