A Temporada de Outono da Liga de Clash Royale está mesmo a chegar! Começámos a Temporada de Outono ao introduzir as equipes Europeias e Norte-Americanas, e agora temos a honra de apresentar as equipes regionais Latino-Americanas - composta de jogadores da América Central, América do Sul e Espanha!



Mais uma vez, um GRANDE obrigado a todas as organizações esporte que demonstraram interesse na CRL região LATAM. Apreciamos a quantidade de entusiasmo e apoio proveniente de ambas as organizações e dos nossos jogadores dedicados.



Sem mais demoras - aqui estão as suas equipes Latino-Americanas da CRL para 2018!