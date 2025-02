Recolha suas recompensas mais tarde no jogo! Não entre em pânico se não as vir imediatamente :)



Esteja preparado para as Finais Mundias e conete o seu Supercell ID AGORA no link em baixo.



Veja as Finais Mundiais da CRL aqui!



Transmissão ao vivo começa em Tokyo ás 00:00 BRT - Sexta pra Sábado!



Vemo-nos na Arena das Finais Mundiais,

Equipe de Clash Royale



Aviso Legal:

* Para ser elegível para os Itens , assista à transmissão ao vivo da CRL World Finals em um de nossos canais oficiais do Clash Royale YouTube no aplicativo YouTube iOS / Android ou na versão desktop do youtube.com e tenha seu Supercell ID conectado ao YouTube e ao Clash Royale.