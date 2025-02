Começando dia 31 de Janeiro até 3 de Fevereiro jogue com o deck do seu Youtuber favorito no Desafio de Youtubers! Veja os 10 decks de Youtubers disponíveis e pratique como jogar com cada deck para estar preparado ao máximo!



Carregue na imagem do deck para o copiar!

Deck do Clash with Ash - veja o vídeo (em Inglês)!