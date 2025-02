Agora que você já sabe o básico sobre como funcionam as Guerras de Clãs, temos algumas dicas imperdíveis sobre como manter seu clã feliz e pronto para a guerra!

Resumindo, você não precisa participar de todas as guerras!

Você consegue se comprometer com a guerra?

Primeiro, é importante ter a mesma sede de guerra que o seu clã. Há clãs que querem emendar uma guerra na outra; já outros, não. Simplesmente lembre-se de que você não precisa participar de todas as guerras!

O importante é participar só quando puder cumprir as 4 batalhas. Se você entrar para uma guerra e não lutar em todas as batalhas, você prejudicará seu clã.



Ficar de fora (não participar do dia da coleta) não prejudica seu clã, pois ele será combinado com clãs que tenham um número de participantes parecido no dia da guerra.

Participar do dia da coleta significa que seu clã terá acesso a mais cartas do clã e, possivelmente, mais troféus do clã. Cada vitória no dia da guerra rende um troféu do clã!

O mais importante é encontrar o equilíbrio e deixar claro para o seu clã sobre o quanto você pode se engajar nas guerras.

Como isso afeta as recompensas?

Se participar de uma única guerra durante a temporada de duas semanas, você receberá um baú de guerra no fim da temporada.

O tamanho do baú depende da guerra em que você participou. Para ganhar o melhor baú, você precisa ter participado da melhor guerra do seu clã.

Agora seja um bom colega e passe essas informações à liderança do seu clã!

Nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale