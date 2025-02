Uma das partes preferidas da CRL de 2021 foram as competições mensais. Ouvimos sua opinião, e elas estão de volta!

A partir de Março, os 1.000 melhores jogadores da Rota das Lendas dessa temporada poderão disputar uma Classificatória Mensal até restarem 8 jogadores para a Final Mensal. Ao longo do ano, um total de 7 Competições Mensais serão disputadas no portal do torneio do jogo.



O prêmio em dinheiro será distribuído, os jogadores ganharão pontos e Ingressos Dourados. Com isso, partidas épicas revelarão novas lendas de Clash Royale.