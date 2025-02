A forma como abordamos o balanceamento das cartas no Clash Royale é uma combinação de testes, ouvir a comunidade e ver as estatísticas. Você pode esperar atualizações de balanceamento mensais para manter o jogo bem ajustado e o mais divertido possível.

Nesta atualização de balanceamento, vamos dar uma olhada no Arqueiro Mágico, no Goblin Gigante, no Gelo e mais!

Assista ao vídeo!