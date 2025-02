O que isso significa? O que acontece com as recompensas não resgatadas? Confira um resumo do que vai rolar nas próximas semanas:

O caminho da Rainha Goblin termina na quarta-feira, 30 de outubro.

Como recompensa de despedida, você receberá um emblema com base no seu progresso.

O que acontece com os Goblins Bebês?

Os Goblins Bebês não serão mais concedidos como recompensas nem em baús. Eles permanecerão na sua coleção, mas, por enquanto, não poderão ser usados.

E o ouro investido neles?

Todo o ouro e os curingas de elite usados para melhorar os Goblins Bebês serão devolvidos.

Um contador indicará o fim da Jornada da Rainha Goblin, permitindo que você acompanhe quanto tempo falta para coletar as recompensas.

Todas as cartas liberadas na Jornada da Rainha Goblin serão transferidas para o Caminho de Troféus:

Goblin Demolidor: arena 12

Arbusto Traiçoeiro: arena 13

Maldição Goblin: arena 14

Máquina Goblin: arena 15

Goblinstein: arena 18