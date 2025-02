👉 A Etapa Batalha do Canhoto tem o objetivo de trazer absoluto CAOS! No Modo Elixir Duplo em Duplas, todos os Criadores e Jogadores da Comunidade deverão atacar apenas do lado pré-definido pelo Torneio.





🟣 A dupla que chamar a outra para a partida, deve jogar as cartas apenas no lado esquerdo. A que aceitar, deverá jogar no lado direito.





Além disso, a vida desse pessoal também será dificultada por VOCÊ!





É isso mesmo: além da Comunidade que estiver assistindo à transmissão das partidas ter a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz do Chat, também poderá escolher Cartas Obrigatórias e de Banimento para os jogadores.