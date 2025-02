Não há mais dia da coleta e dia da guerra e, no lugar, há a regata fluvial.

Cada clã tem um navio do clã com o qual compete na regata fluvial. Clãs avançam rio acima ganhando fama com as tarefas fluviais.

Ao longo de uma regata fluvial, os mesmos clãs se enfrentam e passam a se conhecer muito bem! É possível atacar o navio de outros clãs ao avançar pelo rio.