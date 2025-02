Não perca a oportunidade de jogar com 8 decks criados e votados pela comunidade do Clash Royale no reddit!

Dos mais de 4.000 decks enviados, 8 decks foram votados para representar o r/ClashRoyale/ no Desafio dos Decks do Reddit (de 6 a 9 de abril). Veja abaixo os decks e os guias de seus criadores sobre como usá-los (guias em inglês apenas)!

Carregue na imagem do deck para copiá-lo!