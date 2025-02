Prepare-se para um evento épico esta semana: A "King’s Cup" voltou!



Desafio King’s Cup: Out 25-29

Torneio King’s Cup: Out 28-29

Veja o torneio ao vivo Sábado dia 28 e Domingo dia 29.

O Desafio vai ser um Desafio de deck surpresa, com decks criados pelos times que vão participar no torneio! Os seus Youtubers favoritos formam parceria com os jogadores profissionais para formar as equipes do King’s Cup (mais informação aqui em inglês) - depois criaram seu “Deck de assinatura” para o Desafio.

Veja os decks criados - é com estes decks que vai jogar no desafio - embaixo: