Com a atualização de abril, vamos remover as caixas de bandeira e as fichas de bandeira do jogo.

Estampas e ilustrações permanecerão disponíveis através de desafios, eventos, cubos da sorte e com o Pass Royale, além de poderem ser adquiridas na loja.

Quando a atualização for ao ar no dia 31 de março, as fichas de bandeira serão convertidas em ouro e removidas do jogo, juntamente com a oferta de fichas de bandeira na loja da temporada.

100 fichas de bandeira rendem 2.000 de ouro, e até 2.000 fichas de bandeira serão convertidas (totalizando 40.000 de ouro máximo).

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale