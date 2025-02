Consiga bolas de canhão mais poderosas para o seu Gigante Real!

O evento Evolução do Gigante Real proporciona cartas e ouro DE GRAÇA, além da evolução do Gigante Real por menos da metade do preço de um emote! A partir de 17 de maio, 06:00am BRT, entre no jogo todo dia para resgatar suas recompensas. Se perder um dia, você perde presentes!

Confira a lista de recompensas abaixo:

250 cartas do Gigante Real (GRÁTIS)

Bandeira do Gigante Real (GRÁTIS)

500 cartas do Gigante Real (GRÁTIS)

Evolução do Gigante Real: 1 fragmento (5 💎)

7500 unidades de ouro (GRÁTIS)

Evolução do Gigante Real: 1 fragmento (10 💎)

750 cartas do Gigante Real (GRÁTIS)

Evolução do Gigante Real: 2 fragmentos (25 💎)

1 moeda mágica (GRÁTIS)

Evolução do Gigante Real: 2 fragmentos (50 💎)

⚠️ Requisito: é preciso ter o Rei Nível 7 ou superior.

❓ Não está vendo o ícone do evento? Não se preocupe! Alguns jogadores terão acesso ao evento na semana seguinte. Confira novamente no dia 28 de Maio para participar!