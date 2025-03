Baú do relâmpago: abra o baú do relâmpago e use raios para substituir as cartas que não quer. Elas serão substituídas por cartas da mesma raridade e na mesma quantidade. Baús do relâmpago de arenas avançadas têm mais raios disponíveis para usar! A quantidade de cartas concedidas pelos baús é variável, mas você sempre receberá três tipos de cartas com base nas probabilidades abaixo.

Arena 1 (2 raios disponíveis) - Total de cartas: 81 (comuns: 68; raras: 13; épicas: 0; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 2 (2 raios disponíveis) - Total de cartas: 85 (comuns: 70; raras: 14; épicas: 1; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 3 (3 raios disponíveis) - Total de cartas: 89 (comuns: 74; raras: 14; épicas: 1; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 4 (3 raios disponíveis) - Total de cartas: 93 (comuns: 77; raras: 15; épicas: 1; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 5 (4 raios disponíveis) - Total de cartas: 97 (comuns: 80; raras: 16; épicas: 1; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 6 (4 raios disponíveis) - Total de cartas: 101 (comuns: 83; raras: 16; épicas: 2; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 7 (4 raios disponíveis) - Total de cartas: 105 (comuns: 86; raras: 17; épicas: 2; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 8 (4 raios disponíveis) - Total de cartas: 109 (comuns: 89; raras: 18; épicas: 2; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 9 (5 raios disponíveis) - Total de cartas: 113 (comuns: 93; raras: 18; épicas: 2; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 10 (5 raios disponíveis) - Total de cartas: 117 (comuns: 96; raras: 19; épicas: 2; chance de lendária: 0%; chance de campeão: 0%)

Arena 11 (5 raios disponíveis) - Total de cartas: 121 (comuns: 99; raras: 20; épicas: 2; chance de lendária: 2,42%; chance de campeão: 0%)

Arena 12 (5 raios disponíveis) - Total de cartas: 125 (comuns: 103; raras: 20; épicas: 2; chance de lendária: 2,50%; chance de campeão: 0%)

Arena 13 (6 raios disponíveis) - Total de cartas: 129 (comuns: 106; raras: 21; épicas: 2; chance de lendária: 2,58%; chance de campeão: 0%)

Arena 14 (6 raios disponíveis) - Total de cartas: 133 (comuns: 109; raras: 22; épicas: 2; chance de lendária: 2,66%; chance de campeão: 0%)

Arena 15 (6 raios disponíveis) - Total de cartas: 137 (comuns: 113; raras: 22; épicas: 2; chance de lendária: 2,74%; chance de campeão: 0%)

Arena 16 (6 raios disponíveis) - Total de cartas: 137 (comuns: 113; raras: 22; épicas: 2; chance de lendária: 2,74%; chance de campeão: 1,71%)

Arena 17 (6 raios disponíveis) - Total de cartas: 137 (comuns: 113; raras: 22; épicas: 2; chance de lendária: 2,74%; chance de campeão: 1,71%)

Arena 18 (6 raios disponíveis) - Total de cartas: 137 (comuns: 113; raras: 22; épicas: 2; chance de lendária: 2,74%; chance de campeão: 1,71%)