COMBINAÇÃO GUERRA DE CLÃS 2



A exceção à regra acima é na Guerra de Clãs 2, onde o tempo para aumentar a combinação do Nível do Rei será de 20 segundos em vez de 5 segundos. Isso se deve ao feedback sobre os confrontos atuais da Guerra de Clãs, que esperamos que isso resolva e dê mais tempo para encontrar um oponente com um Nível de Rei mais próximo do seu.