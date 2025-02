Enquanto nos preparamos para mais um ano empolgante de Clash Royale, gostaríamos de revelar algumas mudanças que serão implementadas no sistema de recompensa de batalhas.

As chaves de baú serão descontinuadas

A partir do começo de janeiro, as chaves de baú não serão mais concedidas como recompensas no Pass Royale de diamante nem nas ofertas da loja. Além disso, no fim de março, as chaves de baú serão removidas do jogo.

Não se preocupe! Não estamos removendo as chaves por remover. Elas darão lugar a novas funcionalidades! As mudanças a caminho permitirão que você jogue mais partidas e receba mais recompensas sem se preocupar com as chaves.

O que devo fazer?

Não desperdice suas chaves! Se você tem chaves de baú no inventário, este é o momento perfeito para abrir os baús que estão na fila. Lembre-se: todas as chaves de baú não usadas desaparecerão no fim de março!

Isso é tudo o que podemos revelar no momento, mas fique de olho, pois compartilharemos mais detalhes no começo do ano que vem!

Feliz Clashmas!

Equipe do Clash Royale