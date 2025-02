Enquanto nos preparamos para a temporada de outubro de Clash Royale, estamos fazendo mudanças incríveis no funcionamento do Pass Royale. Uma das novidades mais significativas é a remoção do passe dourado, que será substituído pelo novíssimo passe de diamante 💎 e um passe grátis reformulado. Confira a seguir tudo sobre a transição:

❓ Por que estamos removendo o passe dourado?

Estamos simplificando o Pass Royale com a remoção do passe dourado. A partir de agora, teremos uma opção premium: o passe de diamante, com recompensas e vantagens aprimoradas. Também melhoramos os prêmios e os benefícios do passe grátis para garantir uma boa experiência para todos.

📅 Datas importantes e o que vem por aí:

25 de setembro: o passe dourado não poderá mais ser comprado na Supercell Store.

2 de outubro: a nova atualização vai ao ar, mas a temporada de setembro e o passe continuam ativos por um breve período.

7 de outubro: o passe dourado não poderá mais ser adquirido no jogo. O novo passe de diamante será lançado oficialmente com o início da temporada de outubro. Você pode esperar uma variedade incrível de recompensas, incluindo itens de personalização, bandeiras de guerra, emotes exclusivos e ouro.

💎 Qual é o novo conteúdo do passe de diamante?

O passe de diamante oferece recompensas especiais, como:

Itens de personalização exclusivos como visuais de torre e emotes. 🎨

Baús de patamares mais altos como o baú curinga e o baú do rei lendário , oferecendo recompensas valiosas no jogo.

Os cubos da sorte foram adicionados ao passe, aumentando a sua chance de obter prêmios melhores.

🆓 Reformulação do passe grátis para todos os jogadores

O passe grátis foi aprimorado significativamente e agora concede recompensas em cada marco. Outras melhorias importantes: