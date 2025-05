A nova temporada inclui três eventos de metas e um evento especial da comunidade, a Chuva de Ossos. Os eventos contam com recompensas valiosas, como seis fragmentos de evolução do Bombardeiro, um livro das cartas raras e três fragmentos de evolução do Goblin com Dardo.

Cronograma dos eventos de metas

5 a 13 de maio: Chuva de Ossos

14 a 19 de maio

20 a 25 de maio

26 de maio a 1º de junho

As datas podem variar, então fique de olho nas atualizações!

O evento da comunidade Chuva de Ossos acontecerá de 5 a 13 de maio. Nele, cada Esqueleto derrotado por jogadores em todo o mundo contará para alcançar a meta compartilhada. Trabalhe em equipe para derrotar o máximo possível de Esqueletos e alcançar as metas, e todo mundo ganhará recompensas extras!

O evento da comunidade e os eventos de metas estarão disponíveis para jogadores a partir da arena 7.

Confira seu progresso de recompensas na tela inicial assim que os eventos começarem.