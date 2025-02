Nossa equipe analisou o ano de 2021 e ficou satisfeita com a direção em que o jogo está caminhando.

Estamos focados, coletando sugestões da comunidade, pensando sobre o futuro do Clash Royale e ansiosos para ver como os jogadores vão reagir a algumas de nossas ideias.



Sabemos que alguns problemas precisam ser resolvidos, como os erros relacionados com a Bandida e o Pescador. Queremos resolver essas questões o mais rápido possível, mas está levando mais tempo do que o previsto devido a alguns problemas no desenvolvimento do jogo.



Garantimos que as correções serão disponibilizadas assim que possível.