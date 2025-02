Você começa na Arena 1, na qual será preciso montar um deck com as cartas disponíveis. Você precisa de 3 Vitórias para liberar a próxima arena.



As 3 primeiras Arenas são no modo casual! Ou seja, as derrotas não contam.



A partir da Arena 4, a regra de sempre entra em vigor: sua primeira tentativa é gratuita, mas, após 3 Derrotas, você está fora! É possível tentar novamente por 10 Gemas ou de graça com o Pass Royale.