O que é a Batalha do Espelho?

Acha que é mais inteligente que seu oponente?

Experimente o novo modo de jogo - Batalha do Espelho - onde os dois jogadores jogam com as mesmas cartas!

A Batalha do Espelho é um Evento Especial que está na página de Eventos

Na Batalha do Espelho, os dois jogadores têm o mesmo deck e começam com as mesmas cartas.

Ambos os decks contém a carta Espelho !

Sem desculpas. O vencedor é o melhor jogador.