2° Dia: Dia da Guerra



Lute com as cartas do clã para brilhar na arena! O clã com mais vitórias nas batalhas finais vence a guerra!

Você lutará em uma batalha no dia da guerra.

Seu único objetivo é vencer essa batalha

No dia da guerra, todos no seu clã lutam com as mesmas cartas

Crie um deck de guerra com as cartas do clã e compartilhe-o com seus colegas de clã. Você também pode copiar um deck de um colega de clã que tenha gostado!

Observação: Os níveis das cartas do clã não podem ser superiores aos das suas próprias cartas. Ou seja, se quer lutar com cartas de clãs de níveis mais altos, você tem de melhorar as cartas correspondentes na sua própria coleção.

Antes da batalha final, teste seu deck de guerra numa batalha amistosa

Não se esqueça de torcer por seus colegas de clã na batalha final deles!