Itens mágicos aumentaram bastante o valor do Pass Royale. Como alguns itens mágicos estavam disponíveis no Pass Royale, itens como livros e curingas, não disponíveis no passe, tinham que ser mais caros para equilibrar a economia do jogo.









Com a mudança do conteúdo do Pass Royale, podemos oferecer itens mágicos individuais (por exemplo, livros) por preços melhores aos jogadores sem o Pass Royale na loja da temporada e na loja normal.