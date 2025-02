Agora você pode jogar em Desafios especiais o quanto quiser enquanto eles estiverem disponíveis!



Essa foi uma das alterações mais solicitadas nos Desafios especiais. Chega de perder 3 vezes e não poder mais curtir o novo modo de jogo, e chega de concluir um Desafio e não poder mais aproveitar a vitória.



Com isso, também não haverá mais o esquema de pagar gemas para continuar jogando. Com isso, você pode ganhar Fichas da Temporada sem nenhuma desvantagem. A única desvantagem continua sendo jogar em duplas com um desconhecido e ele torrar 10 unidades de Elixir na ponte.