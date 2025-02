Prepare seu Exército de Goblins para algo grandioso...

A partir das 9h UTC de 7 de junho, ganhe cartas de Goblins, uma bandeira Goblin e a evolução do Morteiro de GRAÇA apenas por entrar no jogo todos os dias! Não deixe de coletar os prêmios diariamente, pois você perde uma recompensa por dia que deixar de entrar no jogo!

Confira a lista de recompensas abaixo:

2500x Goblins Lanceiros

1 bandeira Goblin

2500x Gangue de Goblins

1 fragmento de evolução do Morteiro

500x Cabana de Goblins

1 fragmento de evolução do Morteiro

125x Barril de Goblins

1 fragmento de evolução do Morteiro

125x Escavadeira de Goblins

1 fragmento de evolução do Morteiro

2 fragmentos de evolução do Morteiro

⚠️ Requisito: é preciso ter nível do rei 7 ou superior.

Nós nos vemos na arena!