Especificamente falando sobre o baú do clã, sentimos que ele se tornou menos interessante do que era no começo, simplesmente pelo fato de estar no jogo já há um certo tempo. Além disso, talvez já tenham se cansado dele. Achamos que os baús do clã, hoje em dia, são concluídos mais passivamente se comparados com como eram inicialmente, sendo mais um evento real.

Sabemos que o baú do clã é uma boa maneira de monitorar como vão as atividades no seu clã e ver quem ainda está jogando ativamente. Ter esta informação é realmente importante para administrar um clã de sucesso, então estamos nos certificando de que esse tipo de "verificação de atividade" ainda seja possível mesmo sem o baú do clã - fiquem atentos!

