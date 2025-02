Com a última manutenção, ajustamos temporariamente os baús de recompensas de batalha para os jogadores com torres do rei de níveis 1 a 9. Como parte dessa mudança:

Removemos os baús de ouro, mágicos e gigantes . Adicionamos os baús de madeira e da coroa .

O tempo para abrir os baús mudou: Os baús da coroa levam 24h para serem abertos. Os baús de prata e de madeira são abertos na hora, sem tempo de espera.



Lembramos que o conteúdo dos baús foi modificado para o teste, garantindo que o valor total das recompensas permaneça o mesmo.

Nada muda para jogadores que já atingiram a torre do rei de nível 10.

Os jogadores que atingirem o nível 10 durante o teste voltam a abrir os baús de batalha da forma costumeira.