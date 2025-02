Este ano, jogadores que completarem o desafio das 20 vitórias poderão se inscrever para a próxima fase da Clash Royale League no portal do torneio dentro do próprio jogo!

Jogadores participam pelo portal do torneio e ganham ou perdem pontos com base nas vitórias ou derrotas. Cada jogador pode participar de até 10 disputas em um período de 24 horas. Quando essa fase de classificação terminar, os 128 melhores jogadores avançam para a próxima.

Saiba mais sobre a Clash Royale League e todas as fases que estão por vir AQUI!