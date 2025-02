O que é?





O Maior Torneio Oficial para Comunidade e Criadores de Conteúdo de Clash Royale no Brasil! Alguma vez já imaginaram explorar todas as possibilidades que existem no Clash Royale? Aqui, a Comunidade e os seus Criadores de CR brasileiros favoritos batalharão lado a lado para serem os nobres mais temidos do pedaço. Isso é TRIUNFO ROYALE! 🔥

➡️ O TRIUNFO ROYALE será dividido em 7 Etapas Mensais, mas o início dessa jornada será já neste mês de Maio! ⬅️



As Etapas Mensais se estendem até Novembro, e o Evento contará ainda com uma Grande Final Surpresa! Mais detalhes sobre isso virão ao longo do ano! 🤫



Cada Etapa terá suas regras e dinâmicas únicas que serão divulgadas à medida que a Competição progride. O formato principal será sempre de uma Competição 2v2, onde um membro da comunidade (VOCÊ!) jogará em parceria com um dos 16 Criadores de Conteúdo participantes!





Ouviu bem? É isso mesmo, você vai ter a oportunidade de se juntar ao seu Criador de Conteúdo favorito e ajudá-lo a se classificar para a Grande Final do Evento! Sem esquecer, claro, dos grandes prêmios que estarão em disputa para os dois 😉