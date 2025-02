No começo do ano passado, nós aumentamos o alcance da P.E.K.K.A para melhorar o baixo desempenho dela. Logo depois, nós lançamos diversas outras cartas, como Evolução do Mago, Evolução do Aríete de Batalha, Evolução do Goblin Gigante, uma Domadora de Carneiro mais forte, Goblinstein e Cozinheiro Real, que aumentaram o impacto da melhoria, tornando-a uma carta muito forte no deck correto.

Apesar de estarmos satisfeitos com a evolução da P.E.K.K.A e com a maioria das estatísticas dela, estamos revertendo o bônus de alcance para adequá-lo ao balanceamento geral do jogo.