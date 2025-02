A nova forma de progredir nas batalhas 1x1 do Clash Royale!

Colete recompensas ao ganhar troféus e progredir nas arenas!

Mais troféus, melhores recompensas! Ganhe gemas, ouro, baús, fichas de troca, emotes e cartas de raridades diferentes no caminho de troféus!



Proteja seus troféus! Alcançar uma nova arena ativa o portal dos troféus ! Isso significa que você nunca terá menos troféus do que a quantidade necessária para aquela arena e não retrocederá nas arenas! Ao atingir 4.000 troféus e passar pelo portal dos troféus da Arena Lendária, você nunca mais ficará com menos de 4.000 troféus, mas ainda pode cair na classificação das ligas.



Ative as acelerações do baú por 24 horas ao alcançar uma nova arena para desbloquear seus novos baús mais rápido!



Estabeleça seus objetivos! Confira seu progresso de troféus e o que precisa fazer para ganhar a próxima recompensa.



Novas recompensas a cada temporada! Ao fim de cada temporada de ligas, além do número de troféus, o progresso do caminho de troféus também será reajustado contando os troféus acima de 4.000. Isso significa que é possível ganhar novas recompensas a cada temporada! Além disso, removemos os baús da liga, o que permite que você ganhe recompensas ao progredir em uma temporada.



A Liga de Campeões Reais começa com 6.600 troféus, e a Liga do Maior Campeão agora começa com 7.000 troféus!



Jogadores com algum progresso de jogo desbloquearão TODAS as recompensas no caminho de troféus de acordo com o seu número atual de troféus ao fazerem login no jogo após a atualização. Legal!