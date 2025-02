Como eles funcionam?

Os Campeões terão Nível 11 como base, quando você os desbloquear, no Nível do Rei 14, e podem ser melhorados da mesma forma que qualquer outra Carta no jogo.

Suas Habilidades podem ser ativadas tocando no botão Habilidade logo acima do seu deck. Se certifique de acertar o tempo, pois eles custam elixir e ficarão em espera por algum tempo!

Os Campeões são tão únicos que você só pode ter UM em seu deck e só pode ter UM em jogo a qualquer momento! Isso significa que quando você posiciona um Campeão, ele permanece fora do ciclo de cartas, até que seja destruído.





Experimente eles em Desafios Especiais!

Mesmo que você não tenha Nível do Rei 14, você poderá jogar com os Campeões em 3 Desafios separados, que começarão após a atualização sair.

Cada desafio terá duas partes, e você precisará concluir a primeira parte do desafio para entrar na próxima fase.

O primeiro conterá infinitas tentativas, com grandes recompensas, incluindo 10.000 de Ouro e um Livro das Cartas GRATUITO (do Comum ao Épico)!

A segunda parte será normal com recompensas ainda mais TOPs, com 15.000 de Ouro, e um novo Emote de Campeão para cada um dos Campeões!