Os Clãs Casuais, nas Ligas inferiores, estavam lutando para completar a Regata Fluvial e desbloquear as recompensas do Baú. Com estes Aceleradores de Fama e as novas distâncias da Regata, estamos muito confiantes de que mais Clãs do que nunca serão capazes de terminar a Regata Fluvial e desbloquear as melhores recompensas que a Guerra de Clãs oferece!