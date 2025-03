O cofrinho agora pode ser encontrado na loja;

Corrigimos problemas de latência;

Otimizamos os recursos de personalização: agora, a aba de coleção mostra o visual de torre que você ativou, além de permitir mudar itens de personalização com mais facilidade do que nunca com a nova opção de edição;

Aceleramos a animação dos cubos da sorte;

Fúria agora aumenta a velocidade de ataque do Executor e da Domadora de Carneiro;

Todas as cartas que geram três tropas ou mais, em qualquer formação, têm sua mobilização refletida corretamente em diferentes lados da arena (Recrutas Reais, Porcos Reais, Guardas, Patifes, Goblins, Bárbaros, Exército de Esqueletos, Barril de Esqueletos, Eletrocutadores, Morcegos, Servos e Horda de Servos);

O aumento de estatísticas está mais consistente com cada nível de raridade;

Agora é possível copiar o link de um torneio particular ao tocar no nome e segurar;

A janela de pedido de amizade agora permanece visível mesmo que o colega de equipe saia do bate-papo;

Corrigimos um erro que frequentemente impedia a evolução do Caçador de prender outras tropas com a rede;

Corrigimos um erro que impedia a rede da evolução do Caçador de deixar tropas aéreas vulneráveis a ataques terrestres;

Corrigimos um erro visual que frequentemente mostrava as tropas "congeladas" no chão ou no ar;

Corrigimos um erro que mandava tropas para o outro lado do rio após serem empurradas pela evolução do Megacavaleiro;

Corrigimos um erro que às vezes tornava o Gigante Elétrico imune ao empurrão da evolução do Megacavaleiro;

Corrigimos vários problemas com o encantamento da Gigante das Runas;

Corrigimos vários problemas com a aura protetora do Monge;

Corrigimos um erro que escondia o diamante indicador de evolução de várias tropas;

Corrigimos várias inconsistências no bônus da panqueca do Cozinheiro Real;

Corrigimos um erro que impedia o surgimento de tropas sob o efeito do bônus do Cozinheiro Real (por ex., Aríete de Batalha e Golem de Elixir);

A Gigante das Runas não pode mais encantar tropas sob o efeito da evolução da Jaula de Goblin;

Quando recebe o encantamento da Gigante das Runas, a evolução do Dragão Elétrico agora causa dano adicional a cada três ataques, e não a cada três ricochetes elétricos;